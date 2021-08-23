Менее 20 тысяч случаев коронавируса выявили в России впервые с конца июня

В России за минувшие сутки выявили 19 454 новых случая заражения коронавирусом. Это минимальный показатель по суточному приросту начиная с 24 июня. Статистику опубликовали на сайте оперштаба.

Общее число всех случаев заражений в России достигло 6 766 541. Из них 6 034 867 человек выздоровели, в том числе 15 401 пациента выписали из больниц за прошлые сутки. От ковида скончались 776 инфицированных, всего жертвами пандемии в стране стали 176 820 человек.

Больше всего заражений все так же фиксируют в Москве, где вчера еще 1458 человек получили положительный результат ПЦР-теста. На втором месте Московская область — там выявили 1187 новых случаев ковида. Минздрав Подмосковья сообщил, что в регионе сделали уже 10 563 617 ПЦР-тестов. На третьем месте Санкт-Петербург — инфекцию обнаружили у 691 человека.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал вакцинацию лучшим способом борьбы с пандемией.