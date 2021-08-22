Путин назвал лучший способ борьбы с пандемией

Вакцинация является лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем он указал на недопустимость «кампании навязывания прививок» в России.

«Надо сделать все, чтобы побороть пандемию, и самый лучший способ — вакцинация», — сказал он в ходе встречи с представителями «Единой России».

По мнению главы государства, в стране можно и нужно создавать стимулы к вакцинации от коронавируса можно, но при этом нельзя никому ничего навязывать. Также Путин обратил внимание на то, что Россия лучше других стран пережила пандемию SARS-CoV-2.

«Мы прошли этот период гораздо более эффективно и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира», — подчеркнул президент.

Сейчас в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Прививку делают бесплатно. Все препараты, кроме «Спутника Лайт», являются двухкомпонентными.

В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом уже прошли почти 27 миллионов россиян. Из них 18,5 миллиона сделали оба укола.