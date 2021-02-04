Менее 17 тысяч случаев ковида за сутки выявили в России третий день подряд

Российские медики за прошедшие 24 часа выявили 16 714 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Уже третий день подряд это число не превышает 17 тысяч. Со вчерашнего дня болезнь унесла 521 жизнь. Об этом сообщил оперштаб.

За все время пандемии в России выявили 3 917 918 случаев ковида. От последствий заражения коронавирусом с марта прошлого года умерли 75 205 человек. В течение суток выздоровели 24 546 заразившихся. Всего теперь 3 389 913.

В Москве со вчерашнего дня выявили 2095 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге — 1571, в Московской области — 831.

Повторная вспышка коронавируса произошла в сентябре прошлого года. С того времени уровень заболеваемости начал расти. Сейчас эпидемическая ситуация в России постепенно стабилизируется. Во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Для формирования коллективного иммунитета надо привить более половины населения.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для проведения вакцинации в стране открыли более трех тысяч прививочных пунктов. По его словам, главное условие успешной кампании — обеспечение достаточным количеством доз препаратов.