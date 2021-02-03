Медведев заявил о стабилизации ситуации с ковидом почти по всей России

Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась в большинстве российских регионов. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Мы уже год работаем в условиях пандемии. В целом ситуацию удается держать под контролем. В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется», — сказал он на совещании о ходе работы по производству и внедрению новых вакцин от COVID-19. Его процитировал ТАСС.

Медведев отметил, что для проведения массовой вакцинации в стране работает более трех тысячи пунктов. Он подчеркнул, что главным условием успешной вакцинации является обеспечение достаточным количеством доз препаратов.

Зампред Совбеза добавил, что к концу первого полугодия 2021 года в России должно быть произведено более пять миллионов доз вакцины «ЭпиВакКорона». С июня же нужно выпускать не менее 1,5 миллиона. Что касается первого в мире зарегистрированного препарата от коронавируса, «Спутник V», то за первые шесть месяцев должно быть готово более 90 миллиона доз».

«Планируется, что со второго полугодия в гражданский оборот будет выпускаться не менее 18 млн доз [„Спутника V"] в месяц», — добавил Медведев.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. В Московской области уже привились более 87 тысяч человек.