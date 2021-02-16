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    16 февраля 2021, 11:06

    Менее 14 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки впервые с середины октября

    Андрей Иванов

    Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться. За прошедшие сутки медики выявили 13 233 случая болезни. Такого не было с 15 октября прошлого года. За все время пандемии в нашей стране зафиксировали 4 099 323 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

    Менее 14 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки впервые с середины октября

    Со вчерашнего дня от ковида умерли 459 человек. Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 80 979 пациентов. Выздоровели за сутки 18 765 заразившихся. С марта прошлого года болезнь победили 3 577 907 жителей России.

    На первом месте по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 снова оказалась Москва (+1409), на втором — Санкт-Петербург (+1082), на третьем — Московская область (+643). В Подмосковье с начала пандемии сделали 6 037 237 тестов на коронавирус, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

    В России сейчас идет масштабная вакцинация от коронавируса. За все время кампании власти планируют привить более половины населения страны, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Только после этого в России могут отменить ковидные ограничения.

    Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, что смертность от заражения коронавирусом начнет снижаться в Москве через несколько недель. По его словам, высокая летальность при общем снижении заболеваемости — это обычное дело.