Менее 14 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки впервые с середины октября

Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться. За прошедшие сутки медики выявили 13 233 случая болезни. Такого не было с 15 октября прошлого года. За все время пандемии в нашей стране зафиксировали 4 099 323 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Со вчерашнего дня от ковида умерли 459 человек. Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 80 979 пациентов. Выздоровели за сутки 18 765 заразившихся. С марта прошлого года болезнь победили 3 577 907 жителей России.

На первом месте по числу выявленных за сутки случаев COVID-19 снова оказалась Москва (+1409), на втором — Санкт-Петербург (+1082), на третьем — Московская область (+643). В Подмосковье с начала пандемии сделали 6 037 237 тестов на коронавирус, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В России сейчас идет масштабная вакцинация от коронавируса. За все время кампании власти планируют привить более половины населения страны, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Только после этого в России могут отменить ковидные ограничения.

Врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, что смертность от заражения коронавирусом начнет снижаться в Москве через несколько недель. По его словам, высокая летальность при общем снижении заболеваемости — это обычное дело.