Названы сроки снижения смертности от ковида в Москве

Смертность от заражения коронавирусом начнет снижаться в Москве через несколько недель. Высокая летальность при общем снижении заболеваемости — это обычное дело, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Когда тот же грипп, ОРВИ уходит, то подбирает по пути, как говорится. Есть люди, которые уже долго болеют, и, соответственно, сейчас, когда общая заболеваемость меньше, в основном кто болеет — люди более ослабленные. Вкупе все это набирается. Это обычный след во время конца эпидемии. Еще, по всей видимости, несколько недель это будет отмечаться», — приводит РИА «Новости» слова Малышева.

За прошедшие сутки в России от COVID-19 умерли 394 человека. За все время пандемии болезнь унесла 80 520 жизней. С марта прошлого года в нашей стране выявили 4 086 090 случаев ковида. Выздоровели 3 607 036 заразившихся.

Сейчас во всех российских регионах идет масштабная вакцинация от коронавируса. Сделать бесплатную прививку может любой желающий. Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал обратиться за вакциной и тем, кто уже переболел. Препарат повысит защитные свойства иммунитета и количество антител в организме.