Менее 13 тысяч случаев ковида выявили в России впервые с начала октября

Российские медики выявили 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах. Впервые с 10 октября показатель прироста числа заболевших не перевалил за 13 тысяч. За все время пандемии зафиксировали 4 112 151 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб.

Жертвами ковида за 24 часа стали 467 человек. Всего болезнь унесла 81 446 жизней. Выздоровели за сутки 17 919 заразившихся. С марта прошлого года болезнь победили 3 642 582 пациента.

Первые три места в списке лидеров по ежесуточному приросту случаев COVID-19 по-прежнему у Москвы (+1282), Санкт-Петербурга (+1103) и Московской области (+470).