Минздрав увидел большой интерес к вакцине «Спутник V» в мире

За границей больше не боятся российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и проявляют к препарату большой интерес. Об этом заявил руководитель департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов.

«Форма вакцины на сегодня показывает наивысшую эффективность. <…> Со временем, с опытом применения люди делятся информацией, и на сегодня мы, наоборот, видим обратную тенденцию: это большой интерес к российской вакцине», — приводит РИА «Новости» слова Романова.

Он подчеркнул, что страхи по поводу «Спутника V» в прошлом, так как вакцина доказала свою эффективность. По словам Романова, Россия ведет международное сотрудничество в части поставок вакцины Центра имени Гамалеи и ее масштабного производства для максимального охвата жителей нашей страны и государств-партнеров.

Сейчас в России проходит вакцинация от 2019-nCoV отечественными препаратами. Власти планируют привить более половины населения без учета переболевших ковидом, беременных и детей, чтобы сформировать коллективный иммунитет.