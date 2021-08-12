Медсестра-антипрививочница из Германии ввела тысячам пациентов физраствор вместо вакцины от COVID

В Германии тысячи пожилых пациентов получили вместо вакцины от коронавируса физраствор. Уколы им ставила медсестра Красного Креста, выступавшая против прививки.

Проведенное полицейскими расследование показало, что ранней весной на севере страны от действий медработницы пострадали до 8,6 тысячи человек. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Подозреваемая, имя которой не называется, в соцсетях скептически отзывалась о вакцинации. Мотивы ее поступка еще предстоит выяснить.

После случившегося местные власти обратились с призывом ко всем, кто делал прививку в центре вакцинации во Фрисландии, еще раз пройти вакцинацию.

Введенный медсестрой физраствор безвреден. Но большинство привитых в марте и апреле немцев — пожилые пациенты с высоким риском заражения потенциально смертельным инфекционным заболеванием.

В США пятая часть населения верит в теорию о чипировании через вакцинацию. Ее популярность объяснили широким распространением фейковых тематических новостей.