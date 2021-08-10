Эксперт объяснил, почему некоторые американцы верят в чипирование людей

Венгерский эксперт Миклош Кевехази предположил, почему 1/5 жителей США верят в теорию о чипировании через вакцинацию. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

Он уточнил, что эта теория недостоверна как минимум потому, что игла слишком маленькая, чтобы через нее мог пройти чип.

По мнению Кевехази, эта теория популярна из-за того, что фейковые новости про чипирование широко распространяются в соцсетях. Эксперт считает, что правительство США должно надавить на руководство Facebook, чтобы те более тщательно отслеживали ложную информацию и оперативно удаляли ее.

«В прошлом году исследование американских специалистов показало, что порядка 59 миллионов подписчиков Facebook, YouTube, Twitter и Instagram состоят в группах, посвященных борьбе с вакцинацией», — сообщил Кевехази.

Он добавил, что результаты исследования показали, что руководство соцсетей недостаточно тщательно боролось с распространением ложных новостей.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, врачи и ученые рассказывают о том, как работает прививка и почему ее не стоит бояться. Блогеры-антипрививочники тоже не теряют времени зря — в соцсетях становится все больше роликов от псевдоврачей и просто знаменитостей, которые говорят о выдуманных «страшных последствиях» вакцинации и тайных замыслах мирового правительства.