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    10 августа 2021, 19:44

    Эксперт объяснил, почему некоторые американцы верят в чипирование людей

    Дарья Морозова

    Венгерский эксперт Миклош Кевехази предположил, почему 1/5 жителей США верят в теорию о чипировании через вакцинацию. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

    Эксперт объяснил, почему некоторые американцы верят в чипирование людей

    Он уточнил, что эта теория недостоверна как минимум потому, что игла слишком маленькая, чтобы через нее мог пройти чип.

    По мнению Кевехази, эта теория популярна из-за того, что фейковые новости про чипирование широко распространяются в соцсетях. Эксперт считает, что правительство США должно надавить на руководство Facebook, чтобы те более тщательно отслеживали ложную информацию и оперативно удаляли ее.

    «В прошлом году исследование американских специалистов показало, что порядка 59 миллионов подписчиков Facebook, YouTube, Twitter и Instagram состоят в группах, посвященных борьбе с вакцинацией», — сообщил Кевехази.

    Он добавил, что результаты исследования показали, что руководство соцсетей недостаточно тщательно боролось с распространением ложных новостей.

    В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса, врачи и ученые рассказывают о том, как работает прививка и почему ее не стоит бояться. Блогеры-антипрививочники тоже не теряют времени зря — в соцсетях становится все больше роликов от псевдоврачей и просто знаменитостей, которые говорят о выдуманных «страшных последствиях» вакцинации и тайных замыслах мирового правительства.