Медицинский беспилотник изобрели российские военные

Беспилотный медицинский комплекс был разработан представителями Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на описание изобретения, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности. Комплекс состоит из «беспилотного летательного аппарата мультироторного типа <…> и медицинского контейнера».

Речь идет о винтовом дроне, который способен переносить пробирки с биоматериалом. На контейнере будет установлен датчик вытекания, а также электромагнитные клапаны — между отсеком с пробирками и емкостью с обеззараживающей жидкостью. Заявка на получение патента на изобретение уже подана.

Ранее главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН и РАМН Лео Бокерия заявил, что хирургический робот никогда не заменит медика у операционного стола.