В целом роботы достаточно полезны, уверен врач. Тем не менее они никогда не научатся человеческим качествам, таким важным для работы хирурга. Например, робот не может вязать узлы на коронарных артериях восемью нулями, так как не обладает тактильной чувствительностью.

Сейчас роботы активно внедряются в отечественную медицину. В больнице № 31 в Москве работает хирургический комплекс. Благодаря ему операция на поджелудочной железе стала полностью безопасной, хотя раньше во время нее пациент мог потерять много крови.

Первая успешная операция с помощью робота PUMA-560 прошла на головном мозге в 1985 году.