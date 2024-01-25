25 января 2024, 15:21
Рак простаты пугал пациентов, и врачи в США предложили переименовать болезнь
WSJ: врачи в США предложили переименовать рак простаты
Рак предстательной железы низкой степени злокачественности в США предложили переименовать и убрать из списка онкологических заболеваний. Это позволит врачам уговаривать пациентов вести активное наблюдение вместо агрессивного лечения, сообщила газета The Wall Street Journal.
Профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Лаура Эссерман выступила одной из сторонниц идеи прекратить называть раком онкологическое заболевание простаты низкой степени злокачественности и с медленным ростом. Она заявила, что само название заставляло пациентов паниковать.
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«Слово „рак“ вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что, если они не сделают что-нибудь завтра, это их убьет. На самом деле это неправда», — сказала она.
Врачи в некоторых случаях назначали, по мнению их коллег, слишком агрессивное лечение там, где могли обойтись активным наблюдением. Профессор и заведующий отделением урологии медцентра Университета Вандербильта Дэвид Пенсон уверен, что изменение терминологии поможет ослабить беспокойство и решить эту проблему.
Рак простаты стал одним из самых распространенных мужских онкозаболеваний. На начальных стадиях он протекал, как правило, без характерных симптомов, но лучше поддавался лечению.
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