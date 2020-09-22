Испытания еще одной вакцины от коронавируса начнутся в России
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в испытаниях будут принимать участие свыше трех тысяч добровольцев. В Минздраве отметили, что это соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.
Исследование вакцины будет проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Те, кому сделают прививки, 16 дней будут находиться в изоляции в стационаре.
«Мы рассчитываем завершить клинические испытания в ноябре текущего года», — рассказал генеральный директор Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Россия в августе первая в мире зарегистрирована вакцину от коронавирусной инфекции. Разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи препарат получил название «Спутник V».
В конце сентября в российские аптеки поступило лекарство от коронавируса. Розничная стоимость лекарства составляет 12 320 рублей за упаковку из 40 таблеток по 200 миллиграммов.