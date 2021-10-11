Коронавирус приводит к снижению интеллекта. И не всегда этот процесс обратим

Проведенное группой ученых исследование показало, что после тяжелой формы коронавирусной инфекции многие пациенты пожаловались на снижение интеллектуальных способностей. Нарушения проявлялись в долгом подборе нужного слова во время общения, рассеянном внимании и постоянном забывании некоторых вещей. О том, можно ли восстановить когнитивные функции после перенесенного ковида, «360» рассказала врач-невролог Елена Васенина.

Ковид ударил по мозгу

В исследовании ученых приняли участие более 80 тысяч человек. Все они заполнили девять тестов с вопросами и задачами, которые нужно решить при помощи логики. Таким образом специалисты проверяли уровень IQ, которым измеряют умственные способности. Об этом говорится в опубликованных в журнале The Lancet результатах исследования.

Участников разделили на группы: на тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме, и тех, кто испытывал проблемы с дыханием. Выяснилось, что госпитализированные в реанимацию и подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких ухудшили свои умственные показатели на семь баллов. Это соответствует тому, как если бы мозг постарел на 10 лет.

Свое состояние они описали как «туман в голове» во время беседы, невозможность сконцентрироваться на предмете разговора и трудности с подбором слов. Специалисты не исключили, что подобные случаи связаны с нехваткой кислорода во время болезни, а также с поражением участков мозга возбудителем. Все это сказывается на когнитивных способностях человека.

Восстановление не для всех

Подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких пациенты страдают острым респираторным дистресс-синдромом. Другими словами, это сильное поражение легких коронавирусом SARS-CoV. Органы дыхания начинают уплотняться, и количество воздуха, проникающее в организм, сокращается. Это может привести к кислородному голоданию мозга — гипоксии.

Кандидат медицинских наук и врач-невролог Елена Васенина пояснила, что достаточно трех минут, чтобы не получающий достаточно кислорода мозг серьезно повредился.

«Если это была тяжелая длительная гипоксия, [клетки мозга] могут не восстановиться, потому что некоторые повреждения нейронов бывают необратимы. Все зависит от клинической ситуации», — пояснила эксперт.

Но это не единственное объяснение, почему у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, страдает интеллект.

По словам Елены Васениной, причин может быть больше. Мозг может атаковать иммунная система во время реакции на появление в организме возбудителя. В основном в процесс вовлекаются зоны мозга, ответственные за память. Это может привести к нейровоспалению, что также приведет к нарушению памяти и других когнитивных функций.

Восстановить свой интеллект, внимание и другие способности человек может. Но все зависит от его состояния и объема повреждений. Эксперт пояснила, что для проведения когнитивной реабилитации никаких специальных упражнений делать не нужно. Лучше всего, если человек просто начнет общаться с другими людьми.

«Самая хорошая когнитивная тренировка — это наше социальное взаимодействие, потому что это сложный процесс, который требует использования огромного количества функций», — рассказала Елена Васенина.

Она пояснила, что после восстановления человеку лучше всего снова начать интегрироваться в социум и заниматься тем, что доставляет ему удовольствие. После перенесенной коронавирусной инфекции у многих пациентов диагностируют депрессию и тревогу — эти симптомы могут еще больше ухудшить когнитивные функции. Поэтому лучший путь для восстановления интеллекта — получать положительные эмоции и общаться с людьми.