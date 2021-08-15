Медики рассказали о самых ранних симптомах агрессивного вида рака

Желтизна кожи и белков глаз может говорить о том, что развивается ранняя стадия одной из самых агрессивных опухолей — рака поджелудочной железы. Бить тревогу при таких симптомах призвали ученые из Колумбийского университета США на сайте ColumbiaSurgery.

Ученые пришли к выводу, что опухоль поджелудочной железы может развиваться годами, практически без болевых симптомов. В этом и опасность — люди часто узнают о заболевании на последних стадиях, когда лечение может быть бессильно.

Другими симптомами может быть боль в животе, частая тошнота или диарея. У некоторых начинает болеть поясница, ощущения не прекращаются неделями. Кроме того, из-за ухудшения работы поджелудочной железы может начаться диабет.

Медики призвали при таких симптомах не полагаться на то, что это временное явление, а срочно обращаться к врачу и проходить обследование. Ведь именно ранняя диагностика рака может предотвратить трагические последствия.

Врачи рассказали, что не все продукты, которые мы привыкли считать вредными, действительно наносят ущерб организму. В небольших количествах могут быть очень полезными кофе, сало, макароны из твердых сортов пшеницы и даже мороженое.