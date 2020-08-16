Медикаменты для лечения опасных заболеваний внесут в список важнейших

Ускоренный порядок внесения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно важных будет функционировать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний. В такое время Минздрав сможет сразу же вносить препарат на рассмотрение межведомственной комиссии, предварительные процедуры будут не нужны. Затем комиссия проведет внеочередное заседание и согласует с производителем цену на препарат.

Цены на медикаменты из такого перечня регулируются государством. Кроме того, эти препараты бесплатно выдаются льготникам. Соответственно, чем быстрее лекарство вносится в список, тем оно доступнее гражданам.

В обычное время на внесение лекарств в перечень тратится больше времени. Эксперты дают оценку и составляют научные рекомендации в течение более чем 45 дней. Заседание комиссии по включению лекарств в список проходит раз в квартал.

Ранее первую зарегистрированную в России вакцину от коронавируса включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство. Благодаря этому можно будет контролировать поставки медицинского препарата в регионы и избежать дефицита.

Помимо новой вакцины, в специальный перечень Минздрава попали еще шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.