Распределением вакцины от коронавируса займется государство

Благодаря этому можно будет контролировать поставки медицинского препарата в регионы и избежать дефицита.

Временный порядок распределения препаратов для профилактики и лечения коронавируса принят с начала июня, он будет действовать до конца 2020 года. Согласно ему, необходимые препараты попадают в особый перечень, контролируемый Минздравом. Каждую неделю российские производители и компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны предоставлять план распределения поставок медикаментов. Причем к нему они прикладывают заявки от регионов.

В этих заявках указываются названия препаратов, форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтвержденным COVID-19, для которых закупаются препараты.

Помимо новой вакцины, в специальный перечень Минздрава включены еще шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Ее назвали «Спутник V». Препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он уже прошел клинические испытания.

Первыми препарат получат врачи, учителя и пожилые люди.

По последним данным, в России выявлено 4969 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, писало агентство Ura.ru. Скончались 68 человек, вылечились 3557 пациентов.