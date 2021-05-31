Медик рассказал о самой частой причине ожогов у детей

Заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского Сергей Богданов рассказал о самой распространенной причине ожогов у детей, сообщил телеканал «Звезда».

По его словам, чаще всего малыши обжигаются кипятком.

«Когда родители пьют чай, чашку ставят на край стола, ребенок только начинает ходить, дергает за эту чашку. Вылить чашку чая на себя ребенку все равно, что взрослому ведро воды», — объяснил врач.

Он отметил, что в таком случае первым делом важно подставить место ожога под струю холодной воды на 15 минут. Далее нужно обратиться к врачу. Если поражение кожи небольшое и не очень сильное, специалист назначит амбулаторное лечение. Когда ожог серьезный, ребенка необходимо госпитализировать.

Ранее сообщалось, что на Сахалине в одном из детских садиков полуторагодовалого ребенка уронили в ведро с дезинфицирующим средством. Пока неизвестно, произошло ли это случайно. Реанимационная бригада быстро оказала помощь ребенку, были проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия.