Ребенка уронили в ведро с хлоркой в детсаду на Сахалине

На Сахалине в одном из детских садиков полуторагодовалого ребенка уронили в ведро с дезинфицирующим средством. Пока неизвестно, произошло ли это случайно. О происшествии сообщил РЕН ТВ.

«На месте ребенку была оказана первая помощь медицинским работником детского сада, после чего малыш был оперативно доставлен в районную больницу», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Реанимационная бригада быстро оказала помощь ребенку, были проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия, уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, состояние пострадавшего ребенка удалось стабилизировать, его здоровью ничто не угрожает. Тем не менее врачи планируют продолжить наблюдение за его состоянием. Пока неизвестно, понесет ли руководство учреждения ответственность за произошедшее. Также не уточняется, какие травмы получил младенец.

Несколько дней назад девятилетний мальчик неудачно покатался на роликах на Сахалинской улице в Москве. Он упал прямо на горячий асфальт, который только что уложили дорожные рабочие. Ребенок получил сильные ожоги.