Медик назвал продукт, который предотвращает риск инсульта и рака

Зеленый чай крайне благоприятно влияет на организм и может предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака. Такое мнение выразил японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима.

Медик поделился с изданием Nihon Keizai, что в последние годы все больше исследователей изучают действие зеленого чая на организм и публикуют впечатляющие результаты.

«Метаанализ 2021 года, в котором были объединены и проанализированы результаты нескольких исследований, подтвердил, что потребление зеленого чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, легких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт», — отметил Фукусима.

Врач поделился, что такое действие зеленого чая связано с большим количеством в этом напитке катехинов. Они являются сильнейшими антиоксидантами. К тому же, у них есть способность усиливать действие некоторых ферментов, которые отвечают за расщепление в организме жиров. Таким образом, у человека появляется больше энергии.

Некоторые исследования также подтверждают, что вещества в зеленом чае помогают уменьшить риск заболевания гриппом. Причем, эффект этот очень долгий — он может сохраняться до пяти месяцев после употребления чая.

Диетологи утверждают, что зеленый и травяной чаи помогают также улучшить настроение в депрессивный осенний период. Это же касается фруктов и некоторых зерновых продуктов.