Диетолог перечислил продукты, которые помогут поднять настроение осенью

Звездный диетолог Маргарита Королева рассказала, какие продукты смогут поднять настроение во время осенней хандры. По ее словам, эмоциональное состояние человека напрямую зависит от поступающих с пищей полезных аминокислот, которые вырабатывают серотонин и эндорфин. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Осенью, как правило, бывает депрессивное состояние, так как день сокращается и серотонина в организме становится не так много, как летом. Витамин D больше не вырабатывается в том количестве, как это было в жаркие дни, поэтому раскрасить свое настроение можно с помощью легкого завтрака, в состав которого могут войти не только зерновые продукты, но и фрукты», — отметила специалист.

Она советует заменить кофе на травяной чай, а вместо круассана на завтрак съесть тост из отрубей с яблочным джемом. На обед отлично подойдет легкий суп, салаты с зеленью и полноценный белок в виде куска мяса или курицы. На ужин можно выпить коктейль из сельдерея и съесть овощной салат. Также Королева советует пить много горячих напитков в виде компотов и ягодных настоев.