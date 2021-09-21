Доктор Комаровский заявил, что перед беременностью особенно важно привиться от COVID-19

Если женщина планирует забеременеть, то не стоит опасаться коронавируса или вакцинации. Поставить прививку при этом лучше всего заранее. Об этом заявил доктор Комаровский в интервью на своем YouTube-канале.

Комаровский отметил, что после получения обеих доз прививки можно сразу же начинать действовать для того, чтобы забеременеть. При этом лучше проследить, чтобы все члены семьи поставили себе прививку.

Медик добавил, что вакцина от COVID-19 — не единственное, что рекомендуется тем, кто планирует родить ребенка. Лучше поставить прививку от дифтерии и столбняка, которая делается раз в десять лет, но многими взрослыми часто забывается. Не будет лишним вакцинироваться и от гриппа, ведь в сезон бывают высокие риски заболеть, и беременной женщине, и ребенку это может нанести вред.

Доктор Мясников придерживается похожего мнения. Он отметил, что в ближайшее время цифры по смертности от COVID-19 могут быть достаточно высокими, ведь ожидается четвертая волна инфекции. Остановить рост числа заболевших и погибших может только своевременная прививка, и Мясников рассчитывает на сознательность населения в нашей стране.