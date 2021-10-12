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    12 октября 2021, 03:33

    Математики сделали прогноз по приросту зараженных COVID-19 в ноябре

    Математики СПбГУ: суточное число новых случаев COVID-19 к середине ноября достигнет 35 тысяч

    Александра Ломейко

    В России к середине ноября ежесуточное число новых случаев COVID-19 может достигнуть порядка 26,5 тысячи человек — и это оптимистичный сценарий. Основных причин две: начало учебного года и распространение штамма «дельта» среди вакцинированных.

    Математики сделали прогноз по приросту зараженных COVID-19 в ноябре

    Прогноз составили специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. Об этом газете «Известия» рассказал его руководитель Виктор Захаров. За основу расчетов математики взяли недавно оптимизированную модель.

    «Если рост продолжится, и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения в один миллион человек», — отметил Захаров.

    Он пояснил, что такой исход возможен при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заражения коронавирусом в 35 тысяч человек.

    При стабилизации процентного прироста на нынешнем уровне, к 10 ноября заболеваемость, считают математики, поднимется до уровня 33 тысяч заражений в сутки. Количество активных случаев при этом пойдет на убыль.

    «При оптимистичном сценарии количество ежедневных новых случаев к 10 ноября снизится до 26,5 тысячи», — заметил Захаров.

    При таком исходе количество активных случаев достигнет уровня 920 тысяч, и начнется снижение.

    В Институте прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН сочли прогноз вполне реальным. Причины эксперты считают тривиальными. Первая заключается в начале учебного года и распространения SARS-CoV-2 детьми. Вторая — в распространении штамма «дельта» среди вакцинированных, хотя они и переносят ковид легче.

    «И третье — люди устали от ограничений, поэтому стали относиться к ношению тех же масок и соблюдению социальной дистанции намного менее ответственно», — заключили в институте.

    Рост числа инфицированных коронавирусом в России растет последние недели. За 11 октября их было 29 409 человек. Показатель стал рекордным с начала 2021 года.