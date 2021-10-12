Математики сделали прогноз по приросту зараженных COVID-19 в ноябре

В России к середине ноября ежесуточное число новых случаев COVID-19 может достигнуть порядка 26,5 тысячи человек — и это оптимистичный сценарий. Основных причин две: начало учебного года и распространение штамма «дельта» среди вакцинированных.

Прогноз составили специалисты Центра интеллектуальной логистики СПбГУ. Об этом газете «Известия» рассказал его руководитель Виктор Захаров. За основу расчетов математики взяли недавно оптимизированную модель.

«Если рост продолжится, и к началу ноября процентный прирост достигнет уровня 0,41%, то можно рассчитать, что количество активно болеющих людей может достичь на первой неделе ноября значения в один миллион человек», — отметил Захаров.

Он пояснил, что такой исход возможен при рекордном для пандемии числе ежедневных новых случаев заражения коронавирусом в 35 тысяч человек.

При стабилизации процентного прироста на нынешнем уровне, к 10 ноября заболеваемость, считают математики, поднимется до уровня 33 тысяч заражений в сутки. Количество активных случаев при этом пойдет на убыль.

«При оптимистичном сценарии количество ежедневных новых случаев к 10 ноября снизится до 26,5 тысячи», — заметил Захаров.

При таком исходе количество активных случаев достигнет уровня 920 тысяч, и начнется снижение.

В Институте прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН сочли прогноз вполне реальным. Причины эксперты считают тривиальными. Первая заключается в начале учебного года и распространения SARS-CoV-2 детьми. Вторая — в распространении штамма «дельта» среди вакцинированных, хотя они и переносят ковид легче.

«И третье — люди устали от ограничений, поэтому стали относиться к ношению тех же масок и соблюдению социальной дистанции намного менее ответственно», — заключили в институте.

Рост числа инфицированных коронавирусом в России растет последние недели. За 11 октября их было 29 409 человек. Показатель стал рекордным с начала 2021 года.