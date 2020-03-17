Пять пациентов с коронавирусом выздоровели в России

Российским врачам удалось поставить на ноги пять пациентов с коронавирусом. Проходить лечение в больницах продолжают 93 заразившихся.

«Пять человек выздоровели», — сказано в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, речь идет о двух гражданах Китая и России и одном гражданине Италии. Кроме того, из больницы выписали россиян, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess в Японии.

Вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта сообщила, что в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Все пациенты находятся в специальных боксах и получают всю необходимую помощь врачей. Медики выявили инфекцию у 90 россиян, двух граждан Китая и одного итальянца.

В мире ситуация с COVID-19 достигла колоссальных размеров. За два с половиной месяца заболевание убило более 7,1 тысячи человек. Число инфицированных перевалило за отметку в 193 тысячи человек. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Многие страны начали закрывать границы и вводить режим чрезвычайной ситуации. Россия продлила каникулы в школах, отменила массовые мероприятия и отложила празднование Дня космонавтики.