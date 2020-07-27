Массовые испытания вакцины от коронавируса начались в США

Третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса стартовал в США. Тесты проводит биотехнологическая компания Moderna.

Участникам испытания начали вводить дозу вакцины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В рамках фазы 3 исследований кандидата на вакцину (mRNA-1273) против COVID-19 началось введение доз участникам», — рассказали представители Moderna.

Всего вакцину планируют ввести 30 тысячам добровольцев. Каждый из них получит 0,1 миллиграмма потенциального препарата от коронавируса. Причем часть испытуемых будет привита вакциной-плацебо.

Ранее специалисты Moderna провели исследования состояния первых добровольцев после введения им вакцины от COVID-19. Протестировать будущее лекарство на себе согласились 45 здоровых американцев в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы, каждой из которых ввели разную дозу вакцины. Результат превзошел все ожидания: у некоторых участников эксперимента антитела появились уже после первой вакцинации. Кроме того, врачи и ученые не выявили и тяжелых побочных эффектов. Максимум — небольшая температура, озноб, головная боль. Все симптомы исчезли через пару дней. После повторной вакцинации препарат вызвал иммунитет к коронавирусу у всех 45 испытуемых.