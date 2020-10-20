Массовую вакцинацию «Спутник V» запланировали на конец ноября

Массовая вакцинация россиян прививкой «Спутник V» может начаться в конце ноября. Об этом рассказал генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Обсуждение, совещания и работа идут буквально ежедневно <…> Сейчас в масштабирование производства вакцины „Спутник“ вовлечено пять производственных площадок, по общей оценке значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре», — цитирует «Интерфакс» Игнатьева.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработал институт им. Гамалеи Минздрава России. Сейчас вакцина находится на этапе пострегистрационных исследований, в тестировании участвуют 40 тысяч добровольцев, но четверть из них получают плацебо вместо вакцины.

В России зарегистрировали еще одну вакцину — «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. Она также проходит пострегистрационные испытания, в которых принимают участие 40 тысяч человек из разных регионов России.

Свою вакцину разработали в центре имени Чумакова РАН. Ее могут зарегистрировать до конца года.