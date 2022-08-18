Массажист Яременко перечислил приправы для похудения

Массажист Владимир Яременко рассказал, что некоторые приправы улучшают метаболизм и способствуют похудению. Об этом сообщил телеканал «Доктор Питер».

По данным РИА ФАН, одной из таких приправ является имбирь. Он полезен для пищеварительной системы, а также помогает понизить уровень холестерина. Кроме того, продукт содержит множество витаминов и микроэлементов.

Похудению способствует и перец чили, добавил эксперт. Он ускоряет обмен веществ. Но для употребления чили есть и противопоказания: он опасен для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Вместо него в рацион можно включить кайенский перец, который имеет похожий эффект.

Кроме того, полезна для похудения корица. Одна чайная ложка ароматной приправы улучшает углеводный обмен на 20%, уточнил Яременко. В ней также содержатся флавоноидные соединения, которые укрепляют иммунную систему.

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что яблочный уксус может помочь худеющим. Она отметила, что правильное употребление этого продукта помогает избавиться от лишнего веса и нормализовать артериальное давление.