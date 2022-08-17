Диетолог Дюваль рассказала, как яблочный уксус помогает в борьбе с лишним весом

Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль в беседе с радиостанцией Sputnik объяснила, каким образом яблочный уксус может помочь худеющим.

По словам медика, при правильном употреблении этого продукта можно избавиться от лишних килограммов, нормализовать артериальное давление, а также продезинфицировать рану.

«Натуральный яблочный уксус обладает хорошими антибактериальными и противовирусными свойствами, а также применяется против грибка. Им можно обрабатывать раны. Если мы принимаем уксус внутрь, то мы как бы проводим дезинфекцию, подавляем размножение бактерий, которые у нас могут присутствовать в глотке, во рту, в желудке, и улучшаем работу желудочно-кишечного тракта», — отметила Дюваль.

Врач добавила, что люди с лишними килограммами используют яблочный уксус для похудения, поскольку в нем содержится огромное количество калия, который выводит лишнюю воду.

«Но не стоит однозначно заявлять, что с помощью уксуса можно „сжечь“ лишние килограммы. Можно похудеть, когда у нас сбалансированное питание и адекватная физическая нагрузка. А яблочный уксус может выступать в качестве дополнительной поддержки и помощи», — резюмировала Дюваль.