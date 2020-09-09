Мариинская больница Петербурга прекратила работу из-за COVID-19

Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила работу с экстренными и плановыми случаями из-за COVID-19. До конца июля она занималась исключительно пациентами с коронавирусом, но затем вернулась к штатному расписанию работы.

При этом, как уточняет ТАСС, в больнице было сохранено коронавирусное отделение на 93 места. Оно работает и по сей день, но новые случаи инфицирования были выявлены в «чистой зоне». Пока медики ждут решения Роспотребнадзора относительно дальнейших условий работы в учреждении. Число заболевших неизвестно.

Санкт-Петербург находится на третьем месте по России по количеству зафиксированных случаев заражения — 37436 пациентов.

За минувшие сутки в России было подтверждено 5218 новых случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала распространения заболевания были инфицированы 1 041 007 россиян.