Здоровье 27 февраля 2024, 16:55 Малышева рассказала о неожиданной пользе риса для кожи Врач Малышева порекомендовала есть рис для борьбы с морщинами Freepik

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Врач Елена Малышева рассказала о пользе риса для кожи. Этот продукт стимулирует производство коллагена, что помогает предотвратить появление морщин, сообщила она в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева отметила, что рис содержит большое количество калорий и богат углеводами. Поэтому важно не переусердствовать с употреблением этой крупы: оно может негативно сказаться на состоянии сосудов.

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Иммунолог Андрей Продеус добавил, что среди пищевых продуктов рис выделяется большим содержанием кремния, необходимого для синтеза коллагена — ключевого компонента для поддержания кожи в упругом и эластичном состоянии. По его словам, в 100 граммах риса содержится примерно четыре дневные нормы кремния.

Кроме того, чашка какао в день также окажет на кожу омолаживающий эффект. Он будет заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка.