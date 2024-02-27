27 февраля 2024, 16:55
Малышева рассказала о неожиданной пользе риса для кожи
Врач Малышева порекомендовала есть рис для борьбы с морщинами
Врач Елена Малышева рассказала о пользе риса для кожи. Этот продукт стимулирует производство коллагена, что помогает предотвратить появление морщин, сообщила она в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
Малышева отметила, что рис содержит большое количество калорий и богат углеводами. Поэтому важно не переусердствовать с употреблением этой крупы: оно может негативно сказаться на состоянии сосудов.
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Иммунолог Андрей Продеус добавил, что среди пищевых продуктов рис выделяется большим содержанием кремния, необходимого для синтеза коллагена — ключевого компонента для поддержания кожи в упругом и эластичном состоянии. По его словам, в 100 граммах риса содержится примерно четыре дневные нормы кремния.
Кроме того, чашка какао в день также окажет на кожу омолаживающий эффект. Он будет заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка.
Первый канал
Елена Малышева
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