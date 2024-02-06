Здоровье 06 февраля 2024, 18:31 Daily Mail: какао обладает сильным омолаживающим эффектом

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Чашка какао в день окажет на кожу омолаживающий эффект. Он будет заметен уже через три месяца ежедневного употребления напитка, сообщил сайт Daily Mail.

Отмечается, что какао сделает кожу более плотной. Также напиток улучшит эластичность кожного покрова, уменьшит морщины и отлично увлажнит. При этом речь идет именно о натуральном продукте.

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Кроме того, омолодить кожу помогут шпинат и отказ от вредных привычек, сообщил «ФедералПресс».