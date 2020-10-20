Малышева призвала гулять на свежем воздухе после того, как сама вышла в ГУМ без маски

Постоянное нахождение дома может негативно сказаться на здоровье человека. О последствиях такого образа жизни рассказала телеведущая Елена Малышева после того, как сама прогулялась в ГУМ без маски.

«Вас должна спасать социальная дистанция. Не надо идти, прижиматься к людям, которых вы не знаете», — объяснила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Телеведущая заявила, что без свежего воздуха человек рискует получить сбои в работе легких. А отсутствие физической активности приведет к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, в том числе инфаркт. В целом иммунитет человека значительно снизится.

Малышева регулярно агитирует зрителей гулять на улице даже в период пандемии. На прошлой неделе она поделилась в своем аккаунте в Instagram видео с прогулки с пожилой матерью до ГУМа.

Однако подписчики не оценили запись и задались вопросом, а где же маски и перчатки. На это Малышева ответила, что на улице средства индивидуальной защиты надевать не обязательно. А ее пожилой маме маски вообще противопоказаны из-за легочной гипертензии.