Малышева посоветовала дешевое средство от COVID-19

Аспирин не поможет полностью вылечиться от COVID-19, но он препятствует образованию тромбов. Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

По словам кардиолога Самона Мацкеплишвили, некоторые заразившиеся коронавирусом пациенты принимали аспирин для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Именно у этих людей медики заметили лучшие результаты лечения COVID-19.

«Им реже требуется госпитализация, даже в случае госпитализации реже требуется искусственная вентиляция легких», — пояснил кардиолог в эфире Первого канала.

В свою очередь Малышева отметила, что аспирин не влияет на саму инфекцию. При этом препарат улучшает состояние пациента и препятствует образованию тромбов. Кроме того, ведущая добавила, что детям не стоит давать препараты с ацетилсалициловой кислотой. Мацкеплишвили подчеркнул, что перед приемом аспирина необходимо проконсультироваться у врача.

Ранее главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов предупредил, что для лечения COVID-19 не нужно пить антибиотики. Он пояснил, что антибиотики предназначены только для бактериальных заболеваний, поэтому от коронавируса они не помогут.