Микробиолог предупредил об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

Специалист отметил, что, по данным исследований, есть огромное число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые, находясь на амбулаторном лечении, начинают пить антибиотики.

«Сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — пояснил он.

Другими словами, в будущем при заболевании бактериальной инфекцией антибиотик может не подействовать на возбудителя. Кроме того, необоснованное употребление таких лекарств может только ухудшить состояние больного с коронавирусом — вплоть до угрозы его жизни.

Роман Козлов подчеркнул, что врачи назначают антибиотики для больных коронавирусной инфекцией только в одном случае: когда к основной болезни присоединяется бактериальная. Но это может определить только врач, который назначит необходимый препарат. При этом употреблять его нужно только по рекомендациям специалиста.