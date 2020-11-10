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    10 ноября 2020, 19:30

    Микробиолог предупредил об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

    Анатолий Минкин

    Антибиотики не помогают при лечении коронавирусной инфекции, они предназначены только для бактериальных заболеваний. Поэтому не нужно заниматься самолечением и употреблять эти препараты без необходимости. С таким заявлением выступил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН Роман Козлов. Его слова опубликованы на сайте ведомства.
    Микробиолог предупредил об опасности антибиотиков при лечении COVID-19

    Специалист отметил, что, по данным исследований, есть огромное число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые, находясь на амбулаторном лечении, начинают пить антибиотики.

    «Сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — пояснил он.

    Другими словами, в будущем при заболевании бактериальной инфекцией антибиотик может не подействовать на возбудителя. Кроме того, необоснованное употребление таких лекарств может только ухудшить состояние больного с коронавирусом — вплоть до угрозы его жизни.

    Роман Козлов подчеркнул, что врачи назначают антибиотики для больных коронавирусной инфекцией только в одном случае: когда к основной болезни присоединяется бактериальная. Но это может определить только врач, который назначит необходимый препарат. При этом употреблять его нужно только по рекомендациям специалиста.