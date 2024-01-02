Здоровье 02 января 2024, 06:53 Малышева перечислила эффективные способы избавления от похмелья Врач Малышева: при похмелье могут помочь аспирин и вода РИА «Новости»

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Телеведущая и врач Елена Малышев рассказала, какие способы помогут более эффективно справиться с похмельем. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По ее словам, рассол из-под огурцов поможет только временно облегчить похмельные симптомы, так как в них содержится большое количество соли, которая связывает воду. Это не лучший выход, когда организм обезвожен. Помимо этого, рассол может привести к отекам.

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Рюмка алкоголя также не поможет излечить подобное подобным. Она лишь усугубит интоксикацию организма, ударив по почкам и печени. Лучший вариант — принять таблетку аспирина, добавила Малышева.

«Он лучше рассолов связывает продукт распада алкоголя — ацетальдегид — и выводит их организма. А также снимает головную боль», — пояснила врач.

Помимо этого, следует пить больше воды — простой или минеральной без газа. Крепкий сладкий чай поможет восполнить потерю глюкозы, а крепкий кофе взбодрит и выведет токсины из организма благодаря мочегонному эффекту. Важно и питание, причем лучше восстановят калий сушеные петрушка, помидоры или бананы.

Ранее врач-нарколог Первого медицинского университета имени Сеченова Николай Дружинин рассказал о способе, который гарантированно избавит человека от похмелья.