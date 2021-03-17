Малышева назвала продукты, которые помогут поддержать здоровье в пост

Во время поста для поддержания здоровья в рацион необходимо включить продукты с большим содержанием полиненасыщенной кислоты омега-3. Такой совет дала врач и телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!»

«Омега-3 должна быть на вашем столе всегда, а в пост — это вообще отличная вещь. Потому что омега-3 — это жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты», — заявила Малышева.

Среди постной еды, богатой этой кислотой, телеведущая выделила льняное масло, семена чиа и грецкие орехи. Малышева напомнила, что человеческий организм не вырабатывает омегу-3, поэтому ненасыщенные жирные кислоты необходимо потреблять с пищей и внимательно следить за этим.

В феврале телеведущая перечислила продукты, богатые витамином А, который необходим для наших глаз и нашей кожи. По словам Малышевой, этот полезный элемент содержится в печени трески, замороженной петрушке, сухой паприке и морковке. Она напомнила, что дефицит витамина А так же опасен, как и его недостаток.