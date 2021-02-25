Малышева назвала продукты с высоким содержанием витамина А

Витамин А в нашем организме выполняет две важные функции. Благодаря ему мы видим, и наша кожа обновляется. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит этого вещества в организме.

Витамин А содержит печень трески. В 100 граммах продукта находится 20 суточных доз. Также вещество содержится в сухой паприке и замороженной петрушке — по 10 суточных норм в 100 граммах. Восполнить дефицит витамина А поможет печень животного — шесть суточных норм в 100 граммах, морковь — три суточные дозы в 100 граммах.

«Здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые „супербогаты“ витамином A», — рассказала Елена Малышева в Instagram.

Телеведущая напомнила, что передозировка витамина А также опасна, как и его дефицит.

«Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A во всевозможных БАДах или в лекарственных формах. Их употреблять нужно только после консультации врача и сдачи анализов. Витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рака легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее. Если вы курите, принимать витамин A просто так нельзя», — отметил врач.

В сутки можно употреблять не более 1300 микрограмм витамина А для всех полов и возрастов. Для мужчины суточная норма для мужчины составляет 900 микрограмм, для женщины — 700 микрограмм, а для детей и подростков — 300-600 микрограмм.