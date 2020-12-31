Малышева назвала главное «блюдо против коронавируса»

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллега иммунолог Андрей Продеус назвали популярный в России салат сельдь под шубой «блюдом от коронавируса». Главным ингредиентом является соленая и жирная рыба, которая содержит самую высокую концентрацию витамина D.

В эфире программы «Жить здорово!» Андрей Продеус уточнил, что этот витамин является главным подспорьем не только в борьбе с COVID-19, но и во время любых эпидемий вирусных инфекций.

Иммунолог добавил, что люди с дефицитом витамина D в два раза тяжелее болеют COVID-19 и в два раза чаще погибают при тяжелых инфекциях.

«Итак, селедка — это витамин D. А этот витамин — мощнейший стимулятор наших иммунных клеток, которые жрут коронавирус, простите за грубость, за столом», — подытожила Малышева. Она добавила, что прочие элементы салата не так полезны, как селедка, но очень важны для полноценного питания.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев назвал сельдь под шубой опасной для здоровья, так как жирная рыба и майонез плохо сочетаются и пищеварительная система человека справляется с ними с трудом.