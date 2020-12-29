Врач рассказал, почему употребление селедки под шубой может быть опасным

Речь идет о майонезе и жирной рыбе. И то, и другое содержит большое количество жира. Арзамасцев уточнил, что его избыток может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. В их числе гастрит, язва, колит и панкреатит. Во избежание этого, лучше заправить салат легкой сметаной и следить за размером порции.

Помимо прочего, это блюдо может быть вредно для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В рыбе много соли, которая задерживает жидкость в организме. Диетолог объяснил, что из-за отеков поднимается давление, а это негативно отражается на работе сердца. Еще избыток жидкости нагружает почки.

Самые полезные ингредиенты салата — вареная морковь и свекла. В них содержится клетчатка, которая способствует комфортному пищеварению.