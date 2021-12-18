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    18 декабря 2021, 12:44

    Малолетнего корейца по ошибке привили от коронавируса

    Семимесячного ребенка в Южной Корее по ошибке привили от СOVID-19

    Михаил Закурдаев

    Вакцину от коронавируса вместо оной от гриппа по ошибке ввели семимесячному ребенку в городе Соннам Южной Кореи, передало агентство Ренхап.

    Малолетнего корейца по ошибке привили от коронавируса

    Доза вакцины Moderna предназначалась для матери, то есть была рассчитана на взрослого человека. Когда ошибку выявили, малыша срочно госпитализировали. В течение пяти дней в больнице и после никаких побочных эффектов у него не выявили.

    Тем не менее родители подали в суд на сделавшего ошибку врача, настаивая на компенсации за ошибочную инъекцию.

    Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М». Она представляет собой 1/5 дозы «Спутника V», применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а вакцинация несовершеннолетних может быть только добровольной.