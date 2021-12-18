Малолетнего корейца по ошибке привили от коронавируса

Вакцину от коронавируса вместо оной от гриппа по ошибке ввели семимесячному ребенку в городе Соннам Южной Кореи, передало агентство Ренхап.

Доза вакцины Moderna предназначалась для матери, то есть была рассчитана на взрослого человека. Когда ошибку выявили, малыша срочно госпитализировали. В течение пяти дней в больнице и после никаких побочных эффектов у него не выявили.

Тем не менее родители подали в суд на сделавшего ошибку врача, настаивая на компенсации за ошибочную инъекцию.

Минздрав России 24 ноября зарегистрировал вакцину для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М». Она представляет собой 1/5 дозы «Спутника V», применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а вакцинация несовершеннолетних может быть только добровольной.