Голикова заявила, что прививки от коронавируса для детей не будут обязательными

Дети не обязаны сдавать ПЦР-тесты, такие решения не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Если ПЦР-тестирование для детей вводится на уровне субъекта Российской Федерации, то это не соответствует требованиям главного санитарного врача. Мы не требуем от детей тестирования ПЦР», — об этом заявила Голикова, выступая в Госдуме.

Вице-премьер отметила, что законопроект о QR-кодах не касается детей, а вакцинация несовершеннолетних может быть только добровольной.

«Если где-то есть случаи ПЦР-тестирования детей, уже тогда Анне Юрьевне (Поповой, главе Роспотребнадзора — прим. ред.) передайте, пожалуйста, она посмотрит, чье это решение, точно не наше», — сказала Голикова.

Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М». Она представляет собой 1/5 дозы «Спутника V», применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.