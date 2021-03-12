Регулярное употребление малины в разумных количествах может предотвратить развитие некоторых смертельных болезней. Об этом сообщило издание Express.

Ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, которые влияют на здоровье сердца и мешают накоплению жира. Также малина насыщена мощными антиоксидантными соединениями, которые несут антиоксидантное действие, снижают риск развития диабета и рака.

В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной. В результате у них снизился уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.

Диетологи посоветовали есть ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты, смузи, написала «Свободная пресса».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу поддержать производителей садовой земляники. В список затрат, которые покрываются грантом «Агростартап», внесут покупку рассады этой ягоды. Такое поручение в числе прочих политик отдал после рабочей поездки в Адыгею.