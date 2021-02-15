Российские фермеры получат гранты на выращивание земляники

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу поддержать производителей садовой земляники. Поручение в числе прочих отдано после рабочей поездки в Адыгею 8 февраля.

Мишустин поручил проработать вопрос расширения использования грантовой поддержки фермеров с тем, чтобы включить расходы на покупку рассады садовой земляники в список затрат, которые покрываются грантом «Агростартап». Такое поручение появилось после посещения им местных аграрных предприятий и встречи с сельхозпроизводителями, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств Адыгеи Инна Савосько поделилась с премьером тем, что занимается выращиванием и продажей садовой земляники. По ее наблюдениям, основные затраты приходятся на закупку рассады. Однако за счет средств гранта приобрести ее нельзя, хотя для таких культур, как малина и ежевика, ограничений нет. Савосько попросила главу правительства повлиять на данную ситуацию.

Адыгея входит в число десяти регионов, для которых разработана индивидуальная программа социально-экономического развития. Ежегодно на ее реализацию выделяется по одному миллиарду рублей.