Здоровье 17 января 2024, 21:45 Мальчика с личинками паразитов в голове спасли в больнице Челябинска Врачи в Челябинске вытащили из мозга ребенка личинок паразитов Unsplash

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Врачи детской областной клинической больницы в Челябинске удалили из головного мозга 12-летнего пациента кисту с личинками паразитов. Подробностями операции поделилась пресс-служба медучреждения.

Несколько месяцев родители мальчика заметили, что он стал сильно отставать в школе, хромать, а также с трудом двигал рукой. Также у него болела голова и перекосилось лицо. Семья обратилась за помощью в частную клинику. МРТ головного мозга показала объемное образование в правом полушарии, но определить характер образования медики не смогли.

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После этого ребенка направили на обследование в отделение нейрохирургии ЧОДКБ. После изучения снимков выяснилось, что у мальчика был эхинококкоз головного мозга. По словам врачей, количество кист не поддавалось подсчету, а объем узла составлял около 12 сантиметров. Нейрохирурги прооперировали ребенка, удалив образование полностью.

Ранее врачи Егорьевской больницы спасли беременную женщину, которая поступила в медучреждение в коматозном состоянии.