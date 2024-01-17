Подмосковье 17 января 2024, 14:29 Беременную пациентку в коме и ее ребенка спасли в больнице Егорьевска Unsplash

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Врачи Егорьевской больницы спасли беременную женщину, поступившую в медучреждение в коматозном состоянии, и ее будущего ребенка. Ее доставили в больницу на 38-й неделе беременности из-за угрозы жизни.

Одна из акушерок, Юлия Каданцева, рассказала, что в ту ночь находилась на смене в качестве дежурного врача. Она подчеркнула, что после осмотра женщины специалисты пришли к выводу, что ее жизни грозит опасность.

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«Мы экстренно собрали команду врачей. Операция сложная, но благодаря слаженной работе наших докторов и среднего медицинского персонала мы оказали помощь вовремя и спасли жизнь обеих», — рассказала Юлия Каданцева.

Благодаря усилиям медиков, на свет появилась девочка весом почти три килограмма. Ее осмотрел врач-неонатолог, а затем в медучреждение прибыла бригада из областного перинатального центра для дальнейшего обследования.

Пациентка регулярно посещала женскую консультацию, поэтому такая ситуация была совершенно неожиданной. По словам медицинского персонала, подобные случаи встречаются очень редко, всего два раза на тысячу случаев. В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

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