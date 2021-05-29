Максимальное с 17 мая число новых случаев ковида выявили в России за сутки

За сутки в России выявили 9289 новых случаев коронавируса. Этот показатель оказался максимальным с 17 мая, когда зафиксировали 9328 случаев.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, общее число выявленных случаев ковида в РФ достигло 5 053 748. Со вчерашнего дня от болезни умер 401 человек. За все время пандемии COVID-19 унес 120 807 жизней.

В числе регионов — лидеров по количеству ежесуточно выявляемых случаев ковида по-прежнему Москва (+3241), Санкт-Петербург (+846) и Московская область (+750).

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно улучшаться в январе после вспышки коронавируса в сентябре прошлого года. Сейчас в стране полным ходом идет масштабная вакцинация во всех регионах. Бесплатный укол может сделать любой желающий. Прививочную кампанию планируют завершить к осени после формирования коллективного иммунитета.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические исследования «Спутника V» для вакцинации детей займут около четырех месяцев. По его словам, специалисты уже разработали протоколы тестирования препарата.