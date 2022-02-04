Максимальное количество заболевших СОVID-19 в сутки за всю зиму выявили 4 февраля

Максимальное количество заболевших СОVID-19 в сутки за всю зиму выявили в России 4 февраля. Такие данные появились на сайте оперштаба стопкоронавирус.рф.

Всего в России за последние сутки коронавирус подтвердили у 168 201 человека. В больницу отправили 17 798 человек с подтвержденным диагнозом. Выздоровели 58 449 человек, умерли 682 человека с диагностированным COVID-19 по всей стране.

Статистика по городам демонстрирует наибольшее количество инфицированных коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. В Москве диагноз COVID-19 поставили 25 019 заболевшим, в Санкт-Петербурге — 21 832 пациентам. Московская область осталась на третьем месте антирейтинга по заболеваемости — там коронавирус обнаружили у 11 255 человек.

Ранее вирусолог из МГУ Алексей Аграновский объяснял, что именно сочетание двух вариаций коронавируса в том числе порождает большое количество заболевших. Штаммы «омикрон» и «дельта» провоцируют заболевания у разных категорий людей, что увеличивает распространение коронавируса.