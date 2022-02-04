Вирусолог объяснил, чем опасно нахождение рядом разных штаммов коронавируса

Высокий рост заболеваемости коронавирусом в России может давать именно сочетание двух штаммов — «омикрона» и «дельты». Это происходит из-за способности вариаций вируса поражать разных людей, объяснил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, „омикрон“ начинает заражать детей. С другой стороны, есть „дельта“, которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Ученый подчеркнул, что стремительное распространение «омикрона» не является отменой возможности заражения штамма «дельта» и «альфа». Помимо этого, все они могут спровоцировать последствия перенесенного заболевания.

Аграновский также напомнил и о том, что случаи именно сложного течения COVID-19 еще будут, потому что штаммы, вызывающие его, пока никуда не ушли. К тому же нахождение рядом разных версий вируса может спровоцировать его мутации, которые образуют и новые разновидности, вероятность чего будет выше, если количество заболевших будет расти.