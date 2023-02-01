Здоровье 01 февраля 2023, 12:18 Максимальное количество случаев ковида зарегистрировали в России с октября 2022 года Оперштаб: за последние сутки в России зарегистрировали 8504 случая ковида РИА «Новости»

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За сутки в России 8504 человека заразились коронавирусом, это максимум с 23 октября 2022 года. Последнюю информацию о заболеваемости сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Известно, что 23 октября прошлого года в России COVID-19 подтвердился у 8672 человек. За прошедшие 24 часа в стране от последствий ковида скончался 41 пациент, выздоровели — 6729. За сутки госпитализировали 1169 заразившихся, это на 12,6% меньше показателей предыдущего дня (1337).

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Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в РФ составило 21 958 696. За этот период умерли 395 108 человек, справились с ковидом — 21 356 008.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей показали полную безопасность препарата.